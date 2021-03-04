«Cтадион года» – Динамо, «Ледовая арена года» — ВТБ Арена. Итоги SBA 2021

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялась церемония награждения победителей профессиональной премии в области спортивного бизнеса и управления Sport Business Awards. В финал премии SBA вышли 115 претендентов в 25 номинациях. Победителей определило независимое экспертное жюри, в состав которого вошли 100 авторитетных специалистов отрасли.
В списке лауреатов Sport Business Awards оказались Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина, «ВТБ Арена», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Академия единоборств РМК, «СКА Арена», этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках, БСА «Лужники», Фонд «Спартак – детям» и многие другие.
Награды лауреатам вручали звездные спортсмены и тренеры – Наталья Ищенко, Юрий Постригай, Екатерина Боброва, Дмитрий Аленичев, Антон Шкарин, Сергей Быков, Михаил Лихачев, актеры театра, кино и цирка – Аскольд Запашный, Денис Никифоров, а также представители спортивных организаций – заместитель министра спорта России, руководитель цифровой трансформации Андрей Сельский, экс-генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус, исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан и многие другие.
- 4 марта 2021
-
23:53
-
23:30
-
23:12
-
23:08
-
22:53
-
22:42
-
22:37
-
21:47
-
21:41
-
20:23
-
20:16
-
18:53
-
18:23
-
17:50
-
17:48
-
17:44
-
17:22
-
17:10
-
17:10
-
17:00
-
16:56
-
16:56
-
16:52
-
16:44
-
16:40
-
16:39
-
16:37
-
16:33
-
16:24
-
16:21
-
16:21
-
16:09
-
16:01
-
15:47
-
15:26