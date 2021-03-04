«Cтадион года» – Динамо, «Ледовая арена года» — ВТБ Арена. Итоги SBA 2021

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялась церемония награждения победителей профессиональной премии в области спортивного бизнеса и управления Sport Business Awards. В финал премии SBA вышли 115 претендентов в 25 номинациях. Победителей определило независимое экспертное жюри, в состав которого вошли 100 авторитетных специалистов отрасли.

В списке лауреатов Sport Business Awards оказались Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина, «ВТБ Арена», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Академия единоборств РМК, «СКА Арена», этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках, БСА «Лужники», Фонд «Спартак – детям» и многие другие.

Награды лауреатам вручали звездные спортсмены и тренеры – Наталья Ищенко, Юрий Постригай, Екатерина Боброва, Дмитрий Аленичев, Антон Шкарин, Сергей Быков, Михаил Лихачев, актеры театра, кино и цирка – Аскольд Запашный, Денис Никифоров, а также представители спортивных организаций – заместитель министра спорта России, руководитель цифровой трансформации Андрей Сельский, экс-генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус, исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан и многие другие.