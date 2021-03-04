Вяльбе: честно скажу, думала, что в эстафете Йохауг привезёт Сориной 40-45 секунд
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление Татьяны Сориной в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Российская команда завоевала серебряные медали, в её составе выступили также Яна Кирпиченко, Юлия Ступак и Наталья Непряева.
«Конечно, Татьяне тягаться с Йохауг очень-очень сложно, как и любым другим людям. Я, честно скажу, думала, что Терезе привезёт ей 40-45 секунд, а Сорина уступила меньше 20. Всё сделала правильно с самого начала. Не скажу, что Таня шла в комфортной зоне, она ехала через «не могу» и выполнила задачу. Сегодня все девчата проявили себя полностью», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
Это лучший результат сборной России в женской эстафете на чемпионате мира с 2005 года.
Сорина: Йохауг уже с первого круга начала выигрывать у меня по пять секунд
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