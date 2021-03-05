Российские лыжницы сделали селфи с серебряными медалями чемпионата мира. Фото
Российская лыжница Юлия Ступак на своей странице в «Инстаграме» опубликовала селфи с Натальей Непряевой, Татьяной Сориной и Яной Кирпиченко с церемонии награждения на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Значит так. Сегодня я усну, а завтра, как проснусь, зайду сюда и проверю, точно ли была фотка с награждения», — написала Ступак.
Посмотреть фотографию можно на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».
Напомним, российская команда завоевала серебряные медали в эстафете. Победу в эстафете одержали представительницы сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм.
Это лучший результат сборной России в женской эстафете на чемпионате мира с 2005 года.
«Кислая обстановка». Юлия Ступак осталась недовольна цветочной церемонией после эстафеты
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