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Российские лыжницы сделали селфи с серебряными медалями чемпионата мира. Фото

Российские лыжницы сделали селфи с серебряными медалями чемпионата мира. Фото
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Российская лыжница Юлия Ступак на своей странице в «Инстаграме» опубликовала селфи с Натальей Непряевой, Татьяной Сориной и Яной Кирпиченко с церемонии награждения на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Значит так. Сегодня я усну, а завтра, как проснусь, зайду сюда и проверю, точно ли была фотка с награждения», — написала Ступак.

Посмотреть фотографию можно на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».

Напомним, российская команда завоевала серебряные медали в эстафете. Победу в эстафете одержали представительницы сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм.

Это лучший результат сборной России в женской эстафете на чемпионате мира с 2005 года.

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