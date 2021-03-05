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Норвежский тренер заступился за Венг, которую шведы раскритиковали за бурную радость

Норвежский тренер заступился за Венг, которую шведы раскритиковали за бурную радость
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Тренер сборной Норвегии Оле Мортен Иверсен заступился за Хейди Венг, которая была раскритикована менеджером сборной Швеции Андерсом Быстрёмом за слишком бурное проявление радости после победы в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, Хейди, не скрывая эмоции, так быстро подошла к месту, где располагаются представители СМИ, что Фрида Карлссон, которая только закончила давать интервью, но ещё не покинувшая это место, почувствовала себя некомфортно.

«Это совершенно естественная реакция. Её попросили поспешить к месту проведения интервью, тем более Фрида уже уходила. Если Андерс Быстрём и шведские девушки не могут этого вынести, то могу лишь выразить сожаление по этому поводу.

Отметим, что выступление в эстафете для шведских лыжниц сложилось крайне неудачно. В гонке сборная Швеции, считавшаяся одним из главных претендентов на медали, заняла лишь шестое место.

В Швеции раскритиковали бурное проявление радости норвежки Венг после победы в эстафете
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