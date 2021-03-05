Норвежский тренер заступился за Венг, которую шведы раскритиковали за бурную радость

Тренер сборной Норвегии Оле Мортен Иверсен заступился за Хейди Венг, которая была раскритикована менеджером сборной Швеции Андерсом Быстрёмом за слишком бурное проявление радости после победы в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, Хейди, не скрывая эмоции, так быстро подошла к месту, где располагаются представители СМИ, что Фрида Карлссон, которая только закончила давать интервью, но ещё не покинувшая это место, почувствовала себя некомфортно.
«Это совершенно естественная реакция. Её попросили поспешить к месту проведения интервью, тем более Фрида уже уходила. Если Андерс Быстрём и шведские девушки не могут этого вынести, то могу лишь выразить сожаление по этому поводу.
Отметим, что выступление в эстафете для шведских лыжниц сложилось крайне неудачно. В гонке сборная Швеции, считавшаяся одним из главных претендентов на медали, заняла лишь шестое место.
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