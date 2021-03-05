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Сборная России по-прежнему занимает шестое место в медальном зачёте ЧМ в Оберстдорфе

Сборная России по-прежнему занимает шестое место в медальном зачёте ЧМ в Оберстдорфе
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Вчера, 4 марта, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) было разыграно два комплекта медалей. Золото в женской эстафете завоевала сборная Норвегии, а серебряные медали по итогам гонки достались национальной команде России. Третье место заняли финские лыжницы.

На счету сборной Австрии стало на одну золотую награду больше после победы Йоханнеса Лампартера в лыжном двоеборье.

Помимо серебра, которое было завоёвано в женской эстафете, в активе сборной России золото Александра Большунова, которое он добыл в скиатлоне, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте. С тремя медалями российская команда занимает шестое место.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Оберстдорф, Германия. Медальный зачёт

1. Норвегия – 10 золотых – 8 серебряных – 6 бронзовых (24 медали)
2. Швеция – 2-2-2 (6)
3. Австрия – 2-0-2 (4)
4. Германия – 1-2-0 (3)
5. Словения – 1-1-4 (6)
6. Россия – 1-1-1 (3)
7. Польша — 1-0-0 (1)
8. Финляндия — 0-2-1 (3)
9. Япония — 0-1-2 (3).
10. Швейцария 0-1-0 (1)

Российские лыжницы сделали селфи с серебряными медалями чемпионата мира. Фото
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