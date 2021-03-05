Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Александр Легков: пока Татьяну Сорину увезли на допинг-контроль, я готов её подменить!

Александр Легков: пока Татьяну Сорину увезли на допинг-контроль, я готов её подменить!
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Олимпийский чемпион, бывший российский лыжник Александр Легков поздравил женскую сборную России с завоеванием серебра чемпионата мира в Оберстдорфе в эстафете. В гонке приняли участие Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

«Пока Татьяну Сорину увезли на допинг-контроль, я готов её подменить! Но на вечернем награждении ждём всех четверых! Вы лучшие!» — написал Легков.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Легкова

Победу одержали представительницы сборной Норвегии, завоевавшие золото в следующем составе: Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм. На третьем месте финишировала сборная Финляндии: Ясми Йоэнсуу, Юханна Матинтало, Риитта-Лииса Ропонен и Криста Пярмякоски.

Легков — об отказе Большунова от интервью после «разделки»: в России его всё равно уважают
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021