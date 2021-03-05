Александр Легков: пока Татьяну Сорину увезли на допинг-контроль, я готов её подменить!

Олимпийский чемпион, бывший российский лыжник Александр Легков поздравил женскую сборную России с завоеванием серебра чемпионата мира в Оберстдорфе в эстафете. В гонке приняли участие Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

«Пока Татьяну Сорину увезли на допинг-контроль, я готов её подменить! Но на вечернем награждении ждём всех четверых! Вы лучшие!» — написал Легков.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Легкова

Победу одержали представительницы сборной Норвегии, завоевавшие золото в следующем составе: Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм. На третьем месте финишировала сборная Финляндии: Ясми Йоэнсуу, Юханна Матинтало, Риитта-Лииса Ропонен и Криста Пярмякоски.