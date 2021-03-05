«Прям не оторвать взгляд». Подписчики оценили стильные фото Севастьяновой в купальнике
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две свежие фотографии. На снимках спортсменка, одетая в купальник, позирует перед камерой.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Очень красиво. Прям не оторвать взгляд».
«Красивое фото. Выглядишь потрясающе».
«Я влюблён!»
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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