Вяльбе: Перевозчиков сказал своим, чтобы в 10 вечера отдавали ему телефоны

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что лыжники национальной команды, которые тренируются под руководством Олега Перевозчикова, добровольно отдают телефоны своему тренеру не позже десяти часов вечера.

«Да всё они выставляют в «Инстаграм». На самом деле я знаю, что Олег Орестович сказал своим, чтобы в 10 вечера они телефоны ему отдавали. Они приносят, кто-то даже на полтора часа раньше. Это нормальное явление», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

В группе Олега Перевозчикова тренируются Сергей Ардашев, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Иван Якимушкин.

Напомним, ранее Елена Вяльбе не исключила, что запретит лыжникам общаться в соцсетях во время крупных соревнований.