Два российских клуба вышли в финал второго по значимости волейбольного еврокубка

Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) в ответном матче полуфинала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) победил французский «Монпелье» со счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:10).
12 очков в составе российской клуба набрал бельгийский легионер Сэм Деру, по 11 очков – Ярослав Подлесных и Илья Власов.
Первый матч, проходивший на домашней для москвичей арене, также завершился в их пользу – 3:1. «Динамо» вышло в финал второго по значимости еврокубка, где встретится с другим российским клубом – «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Петербуржцы в полуфинале встречались с бельгийским «Масеком». Первый матч дома «Зенит» выиграл 3:1, а в ответном уступил 0:3, но по правилам в таком случае был назначен экстрасет. В «золотой» партии «Зенит» проигрывал 10:14, но смог отыграть 6 матчболов и получил путёвку в финал.
Таким образом, впервые в финале Кубка ЕКВ встретятся два российских клуба. Первый матч состоится 16 марта в Москве, второй – 23 марта в Санкт-Петербурге. Отметим, что «Динамо» — двукратный победитель Кубка ЕКВ (в 2012 и 2015 годах).
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