Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Два российских клуба вышли в финал второго по значимости волейбольного еврокубка

Два российских клуба вышли в финал второго по значимости волейбольного еврокубка
Другие / Волейбол 0
Аудио-версия:

Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) в ответном матче полуфинала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) победил французский «Монпелье» со счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:10).

12 очков в составе российской клуба набрал бельгийский легионер Сэм Деру, по 11 очков – Ярослав Подлесных и Илья Власов.

Первый матч, проходивший на домашней для москвичей арене, также завершился в их пользу – 3:1. «Динамо» вышло в финал второго по значимости еврокубка, где встретится с другим российским клубом – «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Петербуржцы в полуфинале встречались с бельгийским «Масеком». Первый матч дома «Зенит» выиграл 3:1, а в ответном уступил 0:3, но по правилам в таком случае был назначен экстрасет. В «золотой» партии «Зенит» проигрывал 10:14, но смог отыграть 6 матчболов и получил путёвку в финал.

Таким образом, впервые в финале Кубка ЕКВ встретятся два российских клуба. Первый матч состоится 16 марта в Москве, второй – 23 марта в Санкт-Петербурге. Отметим, что «Динамо» — двукратный победитель Кубка ЕКВ (в 2012 и 2015 годах).

Казанский «Зенит» вышел в полуфинал Лиги чемпионов по волейболу
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021