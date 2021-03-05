Юлия Ефимова показала яркие фото на фоне знака Голливуда

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова показала две новые яркие фотографии на своей странице в «Инстаграме». Снимок был сделан на фоне знаменитого знака Голливуда в Калифорнии (США).

«Однажды в Голливуде», — подписала фото спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ефимовой.

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.