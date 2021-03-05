Кершоу: Сорина просто не так хороша, как Йохауг

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал результаты женской лыжной эстафеты на чемпионате мира. Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебряные медали, за национальную команду выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

«Результаты эстафеты оказались неожиданными. Я был уверен, что сборная США будет бороться за бронзовые медали, но с Россией. И мне казалось, что у американок больше шансов, поскольку Непряева лишь недавно оправилась от двойного перелома.

То, как выступила Венг на втором этапе, — это для учебника. Ступак тоже здорово выглядела рядом с ней. Россиянка проиграла норвежке пару секунд, но тактически сработала хорошо. Сорина отлично провела третий этап. Татьяна просто не так хороша, как Йохауг. Никто в мире не способен идти в одном темпе с Терезе. Йохауг — лучшая в мире, и она блистает на этом чемпионате. Конечно же, Терезе организовала отрыв для своей команды, тем более рядом с ней не было Эббы Андерссон. Норвегия выиграла эстафету к концу второго километра третьего этапа, когда Йохауг начала уходить в отрыв.

Я понимаю, что Диггинс и американские болельщики могли думать о серебре, несмотря на большое отставание. Непряева подошла к чемпионату мира после двойного перелома — конечно, у неё была не лучшая подготовка к турниру. Здесь Наталья была 12-й на дистанции 10 км за пару дней до эстафеты (Диггинс тогда была 4-й). Но всё-таки 50 секунд — это очень много для дистанции 5 км. И Непряева — это, как ни крути, отличная лыжница. На старте четвёртого этапа мне казалось, что США точно будут третьими, россиянки — вторыми. Наталья отлично выступила, проиграв Фоссесхолм всего 6 секунд. Джессика очень активно атаковала, рисковала, и в итоге её прошла Пярмякоски. Абсолютно заслуженная бронза Финляндии», — сказал Кершоу в подкасте Fasterskier.