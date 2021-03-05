Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бородавко: Большунов сам изначально собирался бежать эстафету, побежит последний этап

Бородавко: Большунов сам изначально собирался бежать эстафету, побежит последний этап
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о состоянии Александра Большунова перед смешанной мужской эстафетой на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Пока всё в порядке, ребята себя чувствуют хорошо и готовятся к гонке. Никаких непредвиденных обстоятельств пока нет. Что касается Саши Большунова, он изначально собирался сам бежать эстафету. Если бы у него было что-то с самочувствием, он бы отказался на вчерашнем общем собрании. Собирается и готовится бежать вместе со всеми. На нём последний этап», — рассказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Помимо Большунова, за российскую команду выступят Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Артём Мальцев. Гонка состоится сегодня в 15:15 мск. Напомним, накануне женская сборная России завоевала в эстафете серебряные медали.

Чемпионат мира по лыжам — 2021. Мужская эстафета. Момент истины для сборной России. LIVE
Нас ждёт грандиозная битва со сборной Норвегии или скандинавы без труда заберут своё золото? Онлайн-трансляция эстафеты на «Чемпионате».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021