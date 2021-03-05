Бородавко: Большунов сам изначально собирался бежать эстафету, побежит последний этап

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о состоянии Александра Большунова перед смешанной мужской эстафетой на чемпионате мира в Оберстдорфе.
«Пока всё в порядке, ребята себя чувствуют хорошо и готовятся к гонке. Никаких непредвиденных обстоятельств пока нет. Что касается Саши Большунова, он изначально собирался сам бежать эстафету. Если бы у него было что-то с самочувствием, он бы отказался на вчерашнем общем собрании. Собирается и готовится бежать вместе со всеми. На нём последний этап», — рассказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Помимо Большунова, за российскую команду выступят Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Артём Мальцев. Гонка состоится сегодня в 15:15 мск. Напомним, накануне женская сборная России завоевала в эстафете серебряные медали.
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