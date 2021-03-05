Крянин — о противостоянии Россия — Норвегия в эстафете: наши школы равны

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин рассказал об ожиданиях от мужской эстафеты на чемпионате мира.

«В тройке нам быть вполне реально, но максимальная задача — борьба за первое место с Норвегией. Так это и будет, гонка всё покажет.

Саша Большунов отвечает за себя. Думаю, что настрой на эстафету — абсолютно другое. Это командная гонка и люди настраиваются абсолютно по другому. Если наши ребята командные, они покажут максимум из того, на что способны.

Наши шансы с Норвегией равны, тут будет играть роль удача. Неизвестно, на чьей стороне она будет. Наши школы равны, в этом и есть интерес всего турнира и этой эстафеты», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.