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Крянин — о противостоянии Россия — Норвегия в эстафете: наши школы равны

Крянин — о противостоянии Россия — Норвегия в эстафете: наши школы равны
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин рассказал об ожиданиях от мужской эстафеты на чемпионате мира.

«В тройке нам быть вполне реально, но максимальная задача — борьба за первое место с Норвегией. Так это и будет, гонка всё покажет.

Саша Большунов отвечает за себя. Думаю, что настрой на эстафету — абсолютно другое. Это командная гонка и люди настраиваются абсолютно по другому. Если наши ребята командные, они покажут максимум из того, на что способны.

Наши шансы с Норвегией равны, тут будет играть роль удача. Неизвестно, на чьей стороне она будет. Наши школы равны, в этом и есть интерес всего турнира и этой эстафеты», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Чемпионат мира по лыжам — 2021. Мужская эстафета. Момент истины для сборной России. LIVE
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