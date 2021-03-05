Кершоу — о провале Швеции в женской эстафете: боже, какие ужасные лыжи. Моё сердце разбито

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал проблемы женской сборной Швеции в эстафете на чемпионате мира. Швеция, которая до старта считалась главным фаворитом гонки, заняла лишь шестое место.

«То, что уже на первом этапе начала отставать Швеция, — это был большой сюрприз. Мы знаем, насколько сильна Сундлинг, которая уже завоевала две золотые медали на этом чемпионате мира. И ей прекрасно подходит дистанция 5 километров «классикой». Но вы видели, что у неё происходило с лыжами? Проиграть всего 20 секунд на этапе с такими проблемами — это результат великолепной работы спортсменки.

Настоящая буря началась, когда Сундлинг передала эстафету Калле. Одна из величайших лыжниц современности просто испарилась — это невозможно было представить. Мне было очень тяжело смотреть на мучения Шарлотт, которой дали чудовищные лыжи. Боже мой, какие ужасные лыжи.

Шведские смазчики выбрали очень неудачный день, чтобы прохлаждаться. Не знаю, как такое получилось. Катастрофа для главных фавориток гонки. Моё сердце разбито», — сказал Кершоу в подкасте Fasterskier.