Йони Мяки постригся налысо перед завершением чемпионата мира

Финский лыжник Йони Мяки решил последовать примеру партнёров и постригся налысо перед заключительными гонками на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Ранее по ходу ЧМ вся мужская сборная Финляндии по лыжным гонкам решила лишить себя волос — Пертту Хювяринен, Ристоматти Хакола, Лаури Лепистё, Лаури Вуоринен и Маркус Вуорела. Как сообщает Iltalehti, с идеей выступил Ийво Нисканен, который был лысым ещё до старта ЧМ. Он хотел постричь Йони Мяки в воскресенье после завоевания им серебра в командном спринте, но Мяки увернулся от намерения. После гонки на 15 км, где Мяки сошёл с дистанции, он решил всё же сделать это. «Мысленно это было не очень трудно. В армии я тоже был лысым. Хочу быть частью одной команды», — приводит слова Мяки издание.
Также идею переняли девушки-лыжницы, и вчера после завоевания бронзы в эстафете побрили налысо своего тренера Вилле Оксанена.
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