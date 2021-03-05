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Йони Мяки постригся налысо перед завершением чемпионата мира

Йони Мяки постригся налысо перед завершением чемпионата мира
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Финский лыжник Йони Мяки решил последовать примеру партнёров и постригся налысо перед заключительными гонками на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Ранее по ходу ЧМ вся мужская сборная Финляндии по лыжным гонкам решила лишить себя волос — Пертту Хювяринен, Ристоматти Хакола, Лаури Лепистё, Лаури Вуоринен и Маркус Вуорела. Как сообщает Iltalehti, с идеей выступил Ийво Нисканен, который был лысым ещё до старта ЧМ. Он хотел постричь Йони Мяки в воскресенье после завоевания им серебра в командном спринте, но Мяки увернулся от намерения. После гонки на 15 км, где Мяки сошёл с дистанции, он решил всё же сделать это. «Мысленно это было не очень трудно. В армии я тоже был лысым. Хочу быть частью одной команды», — приводит слова Мяки издание.

Также идею переняли девушки-лыжницы, и вчера после завоевания бронзы в эстафете побрили налысо своего тренера Вилле Оксанена.

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