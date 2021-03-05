Маркус Крамер рассказал о речи, которую произнесла Елена Вяльбе перед эстафетой на ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о речи, которую произнесла президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе перед женской эстафетой на чемпионате мира в Оберстдорфе. Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебро.
«Перед эстафетой Вяльбе произнесла невероятно хорошую мотивационную речь для четвёрки лыжниц. Как боссу ей, возможно, приходится оказывать давление на людей, находить мотивацию. Она здорово с этим справляется.
Она сказала: «У нас в команде четыре девушки, которые несколько раз были в топ-10 в Кубке мира. Мы будем бороться за медаль. Всё возможно». Я увидел, что это их мотивировало. У них расширились глаза. Они поняли, что это возможно. Результат оказался лучше, чем мы рассчитывали. У нас была цель завоевать бронзу", — цитирует Крамера NRK.
Золото в эстафете выиграла Норвегия.
- 5 марта 2021
-
15:00
-
14:56
-
14:51
-
14:37
-
14:28
-
14:04
-
13:29
-
12:35
-
12:25
-
12:01
-
11:59
-
11:59
-
11:57
-
11:47
-
11:05
-
10:39
-
10:28
-
09:26
-
09:10
-
08:53
-
08:46
-
08:00
-
00:55
-
00:28
-
00:04
- 4 марта 2021
-
23:53
-
23:30
-
23:12
-
23:08
-
22:53
-
22:42
-
22:37
-
21:47
-
21:41
-
20:23