Маркус Крамер рассказал о речи, которую произнесла Елена Вяльбе перед эстафетой на ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о речи, которую произнесла президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе перед женской эстафетой на чемпионате мира в Оберстдорфе. Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебро.

«Перед эстафетой Вяльбе произнесла невероятно хорошую мотивационную речь для четвёрки лыжниц. Как боссу ей, возможно, приходится оказывать давление на людей, находить мотивацию. Она здорово с этим справляется.

Она сказала: «У нас в команде четыре девушки, которые несколько раз были в топ-10 в Кубке мира. Мы будем бороться за медаль. Всё возможно». Я увидел, что это их мотивировало. У них расширились глаза. Они поняли, что это возможно. Результат оказался лучше, чем мы рассчитывали. У нас была цель завоевать бронзу", — цитирует Крамера NRK.

Золото в эстафете выиграла Норвегия.