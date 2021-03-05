Норвежский эксперт: Вяльбе может ругать и защищать команду. Она точно даст пинок под зад

Норвежский эксперт Торгейр Бьорн рассказал, какое впечатление на него производит президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
«Вяльбе — дама, отличавшаяся темпераментом во времена, когда сама выступала на топ-уровне. Она проявляет много эмоций. Как президент она демонстрирует их по полной. Она может разозлиться, ругаться, а в других ситуациях защищать и поддерживать команду. Но она точно даст им пинок под зад, и это пойдёт им на пользу.
В российских лыжах всё устроено не так, как в Норвегии. У них четыре команды с большой долей свободы в вопросах планирования. Вяльбе оценивает лишь то, как команда выступает в настоящий момент. Со спортивной точки зрения их результаты ниже ожидаемого уровня, за исключением золота Большунова.
Для нас, норвежцев, непривычно, что президент федерации выходит и критикует. Но всё зависит от того, завоёвываются ли медали", — цитирует Бьорна NRK.
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