Норвежский эксперт: Вяльбе может ругать и защищать команду. Она точно даст пинок под зад

Норвежский эксперт Торгейр Бьорн рассказал, какое впечатление на него производит президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Вяльбе — дама, отличавшаяся темпераментом во времена, когда сама выступала на топ-уровне. Она проявляет много эмоций. Как президент она демонстрирует их по полной. Она может разозлиться, ругаться, а в других ситуациях защищать и поддерживать команду. Но она точно даст им пинок под зад, и это пойдёт им на пользу.

В российских лыжах всё устроено не так, как в Норвегии. У них четыре команды с большой долей свободы в вопросах планирования. Вяльбе оценивает лишь то, как команда выступает в настоящий момент. Со спортивной точки зрения их результаты ниже ожидаемого уровня, за исключением золота Большунова.

Для нас, норвежцев, непривычно, что президент федерации выходит и критикует. Но всё зависит от того, завоёвываются ли медали", — цитирует Бьорна NRK.