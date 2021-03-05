Крюков — о сборной Китая: кое-кто только стал на лыжи. Им и смотреть тяжело на Большунова

Олимпийский чемпион Никита Крюков, сотрудничающий со сборной Китая по лыжным гонкам, признал, что китайские лыжники были бы не в состоянии навять борьбу лидерам, если бы приехали на чемпионат мира. Напомним, сборная Китая отказалась от участия в турнире из-за пандемии коронавируса.

«Если бы не она (пандемия. — Прим. «Чемпионата»), то мы бы приехали на чемпионат мира и другие европейские старты. Пока сидим здесь. При этом я бы не сказал, что с командой произошло чудо, было бы неправдой говорить, что мы бы всех обыграли, если бы приехали.

Ребята не так давно бегают на лыжах или впервые на них встали, им пока даже смотреть тяжело на мировой уровень, который демонстрируют Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Но постепенно готовимся», — цитирует Крюкова ТАСС.