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Иверсен: приятно видеть, что Большунов тоже может устать

Иверсен: приятно видеть, что Большунов тоже может устать
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен перед мужской эстафетой на чемпионате мира оценил поведение россиянина Александра Большунова, который после четвёртых мест в спринте и в 15-километровой гонке отказывался общаться с прессой, а также с партнёром Глебом Ретивых.

«В некоторых гонках он был весьма хорош. В этом нет никаких сомнений. Я так понимаю, 15-километровая гонка его разочаровала. Он был готов, но, возможно, провел посредственную для себя гонку. Наверное, у него есть мотивация показать себя с лучшей стороны в эстафете. Но приятно видеть, что он тоже может устать», — цитирует Иверсена Dagbladet.

Эстафетная гонка у мужчин пройдёт 5 марта в 15:15 мск. В составе сборной России выступят Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.

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