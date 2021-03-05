Дмитрий Губерниев сообщил о тяжёлой погоде перед мужской эстафетой на ЧМ в Оберстдорфе
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, какая в настоящий момент установилась погода в Оберстдорфе (Германия), где проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.
«Снег идет, а снег идет, всё мерцает и плывет! Для смазчиков будет большое испытание, они с самого утра работали над лыжами. То, что происходит в Оберстдорфе, — тяжёлая погода. Борьба будет вестись, эстафета — гордость нации», — рассказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 5 марта, на чемпионате мира пройдёт мужская эстафета. За сборную России выступят Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов. Старт гонки — в 15:15 мск.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской эстафеты на ЧМ в Оберстдорфе.
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