Тренер сборной России рассказал, как снегопад повлияет на мужскую эстафету на ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, как снегопад, обрушившийся на Оберстдорф, повлияет на мужскую эстафету, которая началась в 15:15 мск.
«Слава богу, что погода не качнулась в ту или иную сторону. Она осталась такой же: устойчивый плюс, свежий снег. Это идеальная погода для «зеро», то есть лыж без мази, которые едут и держат хорошо. Если бы нужно было бежать на мази, было бы боязно. Думаю, все побегут на «зеро». В такую погоду невозможно намазаться мазью, которая была бы лучше, чем «зеро». Ну и плюс я не верю, что на «классике» будут отрывы, потому что падает свежий снег. Скорее всего, на «конёк» приедут все вместе: наши, норвежцы и другие команды.
Инициатива на классических этапах должна исходить в первую очередь от норвежцев. Им желательно всё-таки делать задел для Клебо. В Лахти месяц назад как раз норвежцы задавали темп, а мы старались держаться. Думаю, и сейчас они будут пытаться атаковать.
Я вчера подошёл к Мальцеву и сказал ему: «Артём, ты, как и Таня (Сорина. — Прим. «Чемпионата»), брошен под чемпиона мира, под танк. Таня смогла, справилась, лишь немного проиграла. Думаю, тебе тоже по силам хотя бы проиграть Холунду не больше 10 секунд». В такой снегопад это будет сделать гораздо легче, потому что со спуска можно будет идти достаточно легко. Даже 5 секунд на подъёме легко закрываются в такую погоду», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».
- 5 марта 2021
-
16:12
-
16:04
-
16:03
-
15:52
-
15:43
-
15:21
-
15:12
-
15:11
-
15:00
-
14:56
-
14:51
-
14:37
-
14:28
-
14:04
-
13:29
-
12:35
-
12:25
-
12:01
-
11:59
-
11:59
-
11:57
-
11:47
-
11:05
-
10:39
-
10:28
-
09:26
-
09:10
-
08:53
-
08:46
-
08:00
-
00:55
-
00:28
-
00:04
- 4 марта 2021
-
23:53
-
23:30