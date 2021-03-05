Сборная России ушла в отрыв в эстафете на чемпионате мира. Норвежский лыжник Голберг упал

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) проходит мужская эстафета. Сборная России, за которую на первом этапе выступает Алексей Червоткин, ушла в отрыв. На отметке в 8 км он опережает преследователей почти на минуту.

За сборную Норвегии на первом этапе выступает Пол Голберг. У него возникли трудности в группе, он упал, но сумел быстро подняться.

Олимпийский чемпион, бывший российский лыжник Александр Легков, комментирующий гонку, так оценил ситуацию: «Норвежцы ходят кругами, траншеи выкапывают. Они не понимают, что происходит. А мы понимаем, что всё происходит идеально. Как мы и планировали».

За сборную России также побегут Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.

Вчера, 4 марта, состоялась женская эстафетная гонка. Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебряные медали.



Ранее Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, а затем вместе с Глебом Ретивых — бронзу в командном спринте.