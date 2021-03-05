Губерниев: Червоткин вывернул себя наизнанку, на 150% измочалил. Его даже тошнит

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление Алексея Червоткина на первом этапе мужской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе. Червоткин первым закончил свой этап, опередив ближайшего преследователя на 44,7 секунды.

«Лежит и не может подняться Червоткин. Его даже тошнит. Вы можете себе представить, друзья? Лёша вывернул себя наизнанку, на 150% измочалил. Ну какой же молодец! Он прошёл 10 км на пределе человеческих возможностей и привёз такой отрыв», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

За сборную России также бегут Иван Якимушкин (второй этап), Артём Мальцев (третий этап) и Александр Большунов (четвёртый этап). «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мужской эстафеты на ЧМ в Оберстдорфе.