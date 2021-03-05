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Иван Якимушкин объяснил, как упустил преимущество в 45 секунд в эстафете на ЧМ

Иван Якимушкин объяснил, как упустил преимущество в 45 секунд в эстафете на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Российский лыжник Иван Якимушкин объяснил, как упустил преимущество в 45 секунд на втором этапе эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Я надеялся, что лыжи у меня будут работать не хуже. У Лёши они работали классно. Он садился со спуска и выкатывался. Когда я начал гонку, не было понятно, как работают лыжи. А когда начали меня догонять, я понимаю: блин, отдаю все силы, толкаюсь, насколько это возможно, а меня догоняют с невозможной скоростью. Я не понимал, что происходит. То ли что-то со мной не так… Что я делаю? Почему так происходит?

Когда догнали ребята, понимаю, что в подъём они идут небыстро, у них именно едут лыжи лучше. Понимал, что они гуляют, а для меня это тяжело, потому что я действительно отрабатываю. Ясно, что что-то с лыжами не так. Не знаю, может, ошиблись в выборе или что. Я надеялся удержаться с Нисканеном, Иверсеном. Пытался выбрать позицию, когда уходили на длинный спуск. Думал, сяду за Иверсеном — сел третий, и это позиция, на которой надо работать. Сажусь третьим и просто отстаю — обгоняет француз, обгоняет Нисканен. Замыкают и уезжают. И я, получается, боролся за ту позицию, но и её потерял. Пытался вернуться. Не знаю. Какая-то ужасная гонка.

После того как я увидел, как Лёша бежит, думал: всё классно, такие лыжи, всё будет идеально. И вот так получилось. Я прибежал и думаю: может, что-то не так с организмом? Я бежал, работал, но просто не ехали лыжи. Не знаю, почему так. Может, мы ошиблись. Не знаю. Просто как по песку. Я ехал за Колоньей — он толкается, а я упираюсь, чтобы даже от него не отстать. Не знаю, что это было», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».

После первого этапа, на котором бежал Алексей Червоткин, команда России опережала соперников на 45 секунд. Однако на отметке в 14,7 км Якимушкин уже оказался на третьем месте, позади финна и норвежца.

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