Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебряные медали в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). За национальную команду выступили Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.

Победу одержали представители сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Хёсфлот Клебо. Третьей стала национальная команда Франции, завоевавшая бронзовые медали.

Эта медаль стала четвёртой для сборной России на чемпионате мира в Оберстдорфе. Ранее Большунов завоевал золото в скиатлоне и вместе с Глебом Ретивых бронзу в командном спринте. Кроме того, российские лыжницы завоевали серебро в эстафете.

Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета 4 по 10 км

1. Норвегия — 1:52.39,0

2. Россия — +12,0

3. Франция — +1.12,6