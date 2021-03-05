Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебряные медали в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). За национальную команду выступили Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.

Победу одержали представители сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Хёсфлот Клебо. Третьей стала национальная команда Франции, завоевавшая бронзовые медали.

Эта медаль стала четвёртой для сборной России на чемпионате мира в Оберстдорфе. Ранее Большунов завоевал золото в скиатлоне и вместе с Глебом Ретивых бронзу в командном спринте. Кроме того, российские лыжницы завоевали серебро в эстафете.

Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета 4 по 10 км

1. Норвегия — 1:52.39,0
2. Россия — +12,0
3. Франция — +1.12,6

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4 x 10 км. Смешанная
05 марта 2021, пятница. 15:15 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:52:39.00
2
Россия
+12.00
3
Франция
+1:12.60
Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Елисеев вернул Россию в борьбу за медали! LIVE
На главном турнире сезона в Словении наша сборная завоевала бронзу. Получится ли снова взобраться на пьедестал почёта? Онлайн-трансляция.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021