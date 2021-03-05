Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебряные медали в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). За национальную команду выступили Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.
Победу одержали представители сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Хёсфлот Клебо. Третьей стала национальная команда Франции, завоевавшая бронзовые медали.
Эта медаль стала четвёртой для сборной России на чемпионате мира в Оберстдорфе. Ранее Большунов завоевал золото в скиатлоне и вместе с Глебом Ретивых бронзу в командном спринте. Кроме того, российские лыжницы завоевали серебро в эстафете.
Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета 4 по 10 км
1. Норвегия — 1:52.39,0
2. Россия — +12,0
3. Франция — +1.12,6
- 5 марта 2021
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