Бородавко — об эстафете: Клебо не торопился, чтобы устроить шоу. Он лучший спринтер сейчас

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление спортсменов в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов завоевали серебро.
«Эстафета — четыре этапа. Закончили вторыми. К сожалению, но мы и до этого говорили, что с норвежцами можно бороться, только если приехать с отрывом перед Клебо. Хороший был первый этап, но потом все собрались заново. Саша оторвался от преследователей, а Клебо не торопился, чтобы устроить шоу. Он лучший спринтер сейчас. Второе место — здорово, взяли своё. Что случилось на втором этапе? Надо спросить у Вани и его тренера, мне пока тяжело делать оценки», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 5 марта 2021
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