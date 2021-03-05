Бессмертных — о дуэли Большунова и Клебо: догонять, догнать и потом убежать — нереально

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Александр Бессмертных подвёл итоги мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов завоевали серебро. Червоткин с большим преимуществом выиграл первый этап, но Якимушкин не только позволил себя догнать, но и отстал от лидеров. Большунову на последнем этапе сначала пришлось догонять норвежца Йоханнеса Клебо, а потом уже бороться с ним за победу.
«Ваня сказал, что с лыжами было что-то не то. А если они не едут, то как бы ты ни был готов, ты не сможешь держать уровень. Если бы Саше дали какой-то задел перед Клебо, то он смог бы на дистанционной скорости отсечь от себя Клебо. А догонять, догнать и потом убежать — нереально. Плюс трасса мягковатая. Надеюсь, что ему хватит сил на полтинник. Второе место — классно. Классно, что боремся. Пытались, были в борьбе. Получилось как получилось», — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 5 марта 2021
-
18:06
-
17:59
-
17:53
-
17:49
-
17:40
-
17:34
-
17:34
-
17:08
-
16:57
-
16:12
-
16:04
-
16:03
-
15:52
-
15:43
-
15:21
-
15:12
-
15:11
-
15:00
-
14:56
-
14:51
-
14:37
-
14:28
-
14:04
-
13:29
-
12:35
-
12:25
-
12:01
-
11:59
-
11:59
-
11:57
-
11:47
-
11:05
-
10:39
-
10:28
-
09:26