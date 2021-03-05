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Бессмертных — о дуэли Большунова и Клебо: догонять, догнать и потом убежать — нереально

Бессмертных — о дуэли Большунова и Клебо: догонять, догнать и потом убежать — нереально
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Александр Бессмертных подвёл итоги мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов завоевали серебро. Червоткин с большим преимуществом выиграл первый этап, но Якимушкин не только позволил себя догнать, но и отстал от лидеров. Большунову на последнем этапе сначала пришлось догонять норвежца Йоханнеса Клебо, а потом уже бороться с ним за победу.

«Ваня сказал, что с лыжами было что-то не то. А если они не едут, то как бы ты ни был готов, ты не сможешь держать уровень. Если бы Саше дали какой-то задел перед Клебо, то он смог бы на дистанционной скорости отсечь от себя Клебо. А догонять, догнать и потом убежать — нереально. Плюс трасса мягковатая. Надеюсь, что ему хватит сил на полтинник. Второе место — классно. Классно, что боремся. Пытались, были в борьбе. Получилось как получилось», — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл яркую разборку на финише
На втором этапе казалось, что России медали не светят. Нашу команду обошли практически все, кто хотел.
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