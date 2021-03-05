Крянин: Большунов сделал всё, что мог, но Клебо показал — он лучший спринтер

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин подвёл итоги мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов завоевали серебро. Червоткин с большим преимуществом выиграл первый этап, но Якимушкин не только позволил себя догнать, но и отстал от лидеров. Большунову на последнем этапе сначала пришлось догонять норвежца Йоханнеса Клебо, а потом уже бороться с ним за победу.
«Гонка получилась классной и интересной. Были и отрывы, и проигрыши. Большунов сделал всё что мог, но Клебо показал — он лучший спринтер. От этого пока никуда не деться. Что касается второго этапа, может, прогадали с выбором лыж, может, по жёсткости не подошло. Это человеческий фактор, неизвестно, в чём причины. Было видно, что лыжи у Якимушкина не работали, он ничего не смог сделать с этим.
Первый этап придал уверенности, но второй этап всё сократил. Пока Саша догонял, потратил силы, его немного не хватило на последний рывок. Но мы знаем, что Клебо лучший в финишном ускорении на данный момент. Тем не менее наших ребят поздравляем! Отличный результат и классная гонка. Думаю, она попадёт в историю», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 5 марта 2021
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