Крянин: Большунов сделал всё, что мог, но Клебо показал — он лучший спринтер

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин подвёл итоги мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов завоевали серебро. Червоткин с большим преимуществом выиграл первый этап, но Якимушкин не только позволил себя догнать, но и отстал от лидеров. Большунову на последнем этапе сначала пришлось догонять норвежца Йоханнеса Клебо, а потом уже бороться с ним за победу.



«Гонка получилась классной и интересной. Были и отрывы, и проигрыши. Большунов сделал всё что мог, но Клебо показал — он лучший спринтер. От этого пока никуда не деться. Что касается второго этапа, может, прогадали с выбором лыж, может, по жёсткости не подошло. Это человеческий фактор, неизвестно, в чём причины. Было видно, что лыжи у Якимушкина не работали, он ничего не смог сделать с этим.

Первый этап придал уверенности, но второй этап всё сократил. Пока Саша догонял, потратил силы, его немного не хватило на последний рывок. Но мы знаем, что Клебо лучший в финишном ускорении на данный момент. Тем не менее наших ребят поздравляем! Отличный результат и классная гонка. Думаю, она попадёт в историю», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.