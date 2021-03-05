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Крянин: Большунов сделал всё, что мог, но Клебо показал — он лучший спринтер

Крянин: Большунов сделал всё, что мог, но Клебо показал — он лучший спринтер
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин подвёл итоги мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов завоевали серебро. Червоткин с большим преимуществом выиграл первый этап, но Якимушкин не только позволил себя догнать, но и отстал от лидеров. Большунову на последнем этапе сначала пришлось догонять норвежца Йоханнеса Клебо, а потом уже бороться с ним за победу.

«Гонка получилась классной и интересной. Были и отрывы, и проигрыши. Большунов сделал всё что мог, но Клебо показал — он лучший спринтер. От этого пока никуда не деться. Что касается второго этапа, может, прогадали с выбором лыж, может, по жёсткости не подошло. Это человеческий фактор, неизвестно, в чём причины. Было видно, что лыжи у Якимушкина не работали, он ничего не смог сделать с этим.

Первый этап придал уверенности, но второй этап всё сократил. Пока Саша догонял, потратил силы, его немного не хватило на последний рывок. Но мы знаем, что Клебо лучший в финишном ускорении на данный момент. Тем не менее наших ребят поздравляем! Отличный результат и классная гонка. Думаю, она попадёт в историю», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл яркую разборку на финише
На втором этапе казалось, что России медали не светят. Нашу команду обошли практически все, кто хотел.
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