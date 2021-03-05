Панжинский — об эстафете: очень валидольная гонка. Второе место — наша объективная позиция

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года в лыжных гонках Александр Панжинский прокомментировал второе место сборной России в мужской эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Сегодня получилась очень валидольная гонка. Давно мы таких эстафет не видели. Хотя результат был предсказуем, развитие сюжета было захватывающим. Погода внесла коррективы. Это была гонка двух стран. Причём не только двух стран лыжников, но и бригад смазчиков. В этом смысле были ошибки и с нашей стороны, и у норвежцев. В итоге решалось всё дуэлью двух лыжников мира — Клебо и Большунова. К сожалению, отрыв Холунда на третьем этапе не позволил Большунову измотать норвежца на протяжении всех десяти километров. Александр догнал его только к середине дистанции, а там оставалось уже не так далеко до финиша. Он увязался за Большуновым и победил в своём стиле.



У норвежцев на первом этапе была явная ошибка со смазкой лыж, у нас — на втором. Голберг — очень сильный спортсмен, но выглядел он сегодня беспомощно. Проиграл минуту Червоткину. Якимушкин не смог удержать минутное преимущество, ещё и отстал. Просто у Ивана были не лучшие лыжи.



На третьем этапе всё сделал Холунд. Лыжи ему не помешали, и он объективно сильнее Мальцева.



Второе место — наша объективная позиция. Но если бы, допустим, у Якимушкина были лыжи, как у Червоткина, то, возможно, было бы золото. Но норвежцы по ходу этого чемпионата выглядят посильнее в целом. Мы пытаемся бороться, но пока в некоторых аспектах проигрываем», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.