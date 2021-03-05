Большунов: на последнем спуске не услышал, что Клебо справа меня обходит

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё выступление на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
Большунов бежал на четвёртом заключительном этапе и сначала вынужден был ликвидировать полуминутный отрыв от норвежца Йоханнеса Клебо, а затем бороться с ним за победу. Всё решилось на последнем подъёме, который выиграл Клебо.
«Я пробовал разные варианты, как уйти от Клебо. Но всё-таки это не тот спортсмен, которого на 10 км можно сбросить, тем более стартовав в 30 секундах позади. Да, пробовал, но понимал, что на спусках и в подъёмах он себя чувствует очень хорошо. Сегодня его не получилось обыграть. Тем более на последнем спуске я не услышал, что он справа меня обходит. Всё-таки думал, что он пойдёт слева, и я воспользуюсь шансом. Но он вышел вперёд и там уже сделал свою работу. Мне не удалось поддержать его частоту на последнем подъёме.
Почему сразу не бросился за Клебо? Всё-таки сегодня сложные условия. Гонка на 15 км показала, что надо начинать чуть спокойнее, чтобы вкатиться в работу, а потом уже добавлять. Урок, который получил на «пятнашке», где мог реально бороться, но проиграл. Сегодня нужно было всё сделать правильно», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
- 5 марта 2021
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