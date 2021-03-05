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Большунов: на последнем спуске не услышал, что Клебо справа меня обходит

Большунов: на последнем спуске не услышал, что Клебо справа меня обходит
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё выступление на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Большунов бежал на четвёртом заключительном этапе и сначала вынужден был ликвидировать полуминутный отрыв от норвежца Йоханнеса Клебо, а затем бороться с ним за победу. Всё решилось на последнем подъёме, который выиграл Клебо.

«Я пробовал разные варианты, как уйти от Клебо. Но всё-таки это не тот спортсмен, которого на 10 км можно сбросить, тем более стартовав в 30 секундах позади. Да, пробовал, но понимал, что на спусках и в подъёмах он себя чувствует очень хорошо. Сегодня его не получилось обыграть. Тем более на последнем спуске я не услышал, что он справа меня обходит. Всё-таки думал, что он пойдёт слева, и я воспользуюсь шансом. Но он вышел вперёд и там уже сделал свою работу. Мне не удалось поддержать его частоту на последнем подъёме.

Почему сразу не бросился за Клебо? Всё-таки сегодня сложные условия. Гонка на 15 км показала, что надо начинать чуть спокойнее, чтобы вкатиться в работу, а потом уже добавлять. Урок, который получил на «пятнашке», где мог реально бороться, но проиграл. Сегодня нужно было всё сделать правильно», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл яркую разборку на финише
На втором этапе казалось, что России медали не светят. Нашу команду обошли практически все, кто хотел.
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