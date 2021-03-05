«До чего же глупое решение». Пол Голберг — о выборе лыж на эстафету на чемпионате мира

Норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал своё крайне неудачное выступление на первом этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
Голберг почти минуту проиграл блестяще прошедшему этап россиянину Алексею Червоткину. Но уже на следующем этапе Иван Якимушкин не только не удержал преимущество, но и отстал от соперников. Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Судьба золота решилась на последнем этапе в дуэли норвежца Йоханнеса Клебо и россиянина Александра Большунова.
«Старт получился с горьким вкусом. Я выбрал другой тип лыж по сравнению с 17 другими ребятами. До чего же глупое решение. К счастью, в моей команде есть три парня, которые сегодня были сильнее всех остальных. Очень рад за них», — сказал Голберг после гонки.
- 5 марта 2021
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