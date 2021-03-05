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«До чего же глупое решение». Пол Голберг — о выборе лыж на эстафету на чемпионате мира

«До чего же глупое решение». Пол Голберг — о выборе лыж на эстафету на чемпионате мира
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал своё крайне неудачное выступление на первом этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Голберг почти минуту проиграл блестяще прошедшему этап россиянину Алексею Червоткину. Но уже на следующем этапе Иван Якимушкин не только не удержал преимущество, но и отстал от соперников. Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Судьба золота решилась на последнем этапе в дуэли норвежца Йоханнеса Клебо и россиянина Александра Большунова.

«Старт получился с горьким вкусом. Я выбрал другой тип лыж по сравнению с 17 другими ребятами. До чего же глупое решение. К счастью, в моей команде есть три парня, которые сегодня были сильнее всех остальных. Очень рад за них», — сказал Голберг после гонки.

Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл яркую разборку на финише
На втором этапе казалось, что России медали не светят. Нашу команду обошли практически все, кто хотел.
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