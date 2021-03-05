Иверсен: выходил бороться за себя и за Голберга

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал своё выступление на втором этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

На старте этапа Иверсену было необходимо ликвидировать почти минутное отставание от лидера, которое «привёз» Пол Голберг. Эмилю «помог» россиянин Иван Якимушкин, который не смог поддержать темп шедшего на первом этапе товарища по команде Алексея Червоткина. Иверсен вывел Норвегию вперёд, а судьба золота решилась на последнем этапе в дуэли норвежца Йоханнеса Клебо и россиянина Александра Большунова.

«Очень счастлив. Я выходил бороться за себя и за Пола. Мы с Полом примерно равны в «классике». У него были проблемы с другим типом лыж, но я знал, что с «зеро» у меня всё будет в порядке. Я разминался и предвкушал гонку. Мне было весело со старта до финиша. И здорово, что у нас в команде есть победитель «пятнашки». Для меня это был момент гордости, когда я похлопал его по плечу», — сказал Иверсен после гонки.

Третий этап за сборную Норвегии бежал победитель коньковой «разделки» Ханс Кристер Холунд.