Якимушкин извинился перед болельщиками за провальное выступление в лыжной эстафете

Российский лыжник Иван Якимушкин принёс извинения болельщикам за провал на втором этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
Алексей Червоткин блестяще прошёл стартовый этап и отправил в гонку Якимушкина с преимуществом над соперниками более чем в 40 секунд. Иван не только не смог поддержать скорость товарища по команде, но и пропустил вперёд многих конкурентов. В итоге у сборной России серебро.
«Я бы хотел извиниться перед командой. Ни в коем случае не хочу переложить ответственность на сервис. В любом случае наш сервис сделал всё, что они могли, а проиграл я. Это моё поражение. Я просто хочу извиниться перед всем болельщиками, командой и тренерами. Думаю, мне предстоит тяжёлый разговор с тренером», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».
- 5 марта 2021
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