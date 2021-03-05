Отец Большунова: на подъёме Саша из-за Клебо чуть ноги не поломал

Александр Большунов-старший прокомментировал выступление сына в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Большунов завоевали серебро.

«Я не буду сегодня говорить, что Саша провёл героическую гонку. Просто он сумел сделать то, на что был способен в тот момент, — сказал Большунов-старший. — Было бы куда интересней, если бы он ушёл на этап вместе с лидером, тогда бы могло быть всё по-другому, а сейчас просвет в 34 секунды перед Клебо пришлось сокращать. Да и на подъёме норвежец взял и остановился, Саша из-за него чуть ноги не поломал.



Я не буду сейчас забегать вперёд и говорить, чего ждать от сына на воскресном «полтиннике». Он сам знает, что делает. Тренируется и понимает, как надо поступать», — приводит слова Большунова-старшего ТАСС.