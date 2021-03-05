Отец Большунова: на подъёме Саша из-за Клебо чуть ноги не поломал

Александр Большунов-старший прокомментировал выступление сына в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Большунов завоевали серебро.
«Я не буду сегодня говорить, что Саша провёл героическую гонку. Просто он сумел сделать то, на что был способен в тот момент, — сказал Большунов-старший. — Было бы куда интересней, если бы он ушёл на этап вместе с лидером, тогда бы могло быть всё по-другому, а сейчас просвет в 34 секунды перед Клебо пришлось сокращать. Да и на подъёме норвежец взял и остановился, Саша из-за него чуть ноги не поломал.
Я не буду сейчас забегать вперёд и говорить, чего ждать от сына на воскресном «полтиннике». Он сам знает, что делает. Тренируется и понимает, как надо поступать», — приводит слова Большунова-старшего ТАСС.
- 5 марта 2021
-
21:11
-
21:00
-
20:48
-
20:34
-
20:26
-
20:10
-
19:56
-
19:48
-
19:46
-
19:42
-
19:35
-
19:12
-
18:58
-
18:47
-
18:20
-
18:06
-
17:59
-
17:53
-
17:49
-
17:40
-
17:34
-
17:34
-
17:08
-
16:57
-
16:12
-
16:04
-
16:03
-
15:52
-
15:43
-
15:21
-
15:12
-
15:11
-
15:00
-
14:56
-
14:51