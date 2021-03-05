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Большунов: Червоткин недоработал, от Лёхи мы ждали две минуты отрыва

Большунов: Червоткин недоработал, от Лёхи мы ждали две минуты отрыва
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Российский лыжник Александр Большунов с юмором отреагировал на события, происходившие в мужской эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) на первых двух этапах.

Алексей Червоткин со старта убежал от всех соперников более чем на 40 секунд. Но бежавший на втором этапе Иван Якимушкин не только позволил конкурентам догнать себя, но и отстал от лидеров. Вернуться в борьбу за золото смог только Большунов на заключительном этапе, но сначала ему пришлось отыграть полминуты. Исход гонки решился на последнем подъёме, к которому норвежец Йоханнес Клебо сумел подойти первым и убежал от Большунова. У России серебро.

«От Лёхи мы ждали две минуты, а получилось… Сегодня он недоработал! (смеётся) Что с Ваней сделали? Я ещё бежал гонку, поэтому не знаю, что с ним сделали ребята», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл разборку на финише. Видео
На втором этапе казалось, что России медали не светят. Нашу команду обошли практически все, кто хотел.
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