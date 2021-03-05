Наталья Непряева не выступит в масс-старте на 30 км на чемпионате мира

Российская лыжница Наталья Непряева из-за лёгкого недомогания не выступит в заключительном виде программы – масс-старте на 30 км классическим стилем — на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия), сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко. Гонка пройдёт завтра, 6 марта.
Накануне, 4 марта, Непряева вместе с Юлией Ступак, Яной Кирпиченко и Татьяной Сориной завоевала серебро в эстафетной гонке.
«Наталья не будет стартовать, она пожаловалась на заложенность носа и лёгкое першение в горле. Но это даже не простуда», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Тренер отдельно подчеркнул, что о коронавирусе речь не идёт.
Таким образом, чемпионат мира для Непряевой завершился досрочно. Наталья выступила в индивидуальном и командном спринте, скиатлоне, коньковой «разделке» и эстафете. За месяц до главного старта сезона Непряева сломала два пальца на руке, но очень быстро восстановилась.
- 5 марта 2021
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