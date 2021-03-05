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Дзюба — об эстафете на ЧМ: второй этап, конечно, профукали жёстко

Дзюба — об эстафете на ЧМ: второй этап, конечно, профукали жёстко
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал выступление российских лыжников в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов завоевали серебро.

«Всё равно красава Большунов, догнал Клебо. Второй этап, конечно, профукали так жёстко… Ну ладно, ничего, всё равно красавцы», — сказал Дзюба в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Алексей Червоткин блестяще прошёл стартовый этап и отправил в гонку Якимушкина с преимуществом над соперниками более чем в 40 секунд. Иван не только не смог поддержать скорость товарища по команде, но и пропустил вперёд многих конкурентов. Большунову на последнем этапе сначала пришлось догонять норвежца Йоханнеса Клебо.

Прорыв Червоткина, провал Якимушкина и борьба Большунова с Клебо — в обзоре эстафеты на ЧМ
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