Дзюба — об эстафете на ЧМ: второй этап, конечно, профукали жёстко

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал выступление российских лыжников в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов завоевали серебро.

«Всё равно красава Большунов, догнал Клебо. Второй этап, конечно, профукали так жёстко… Ну ладно, ничего, всё равно красавцы», — сказал Дзюба в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Алексей Червоткин блестяще прошёл стартовый этап и отправил в гонку Якимушкина с преимуществом над соперниками более чем в 40 секунд. Иван не только не смог поддержать скорость товарища по команде, но и пропустил вперёд многих конкурентов. Большунову на последнем этапе сначала пришлось догонять норвежца Йоханнеса Клебо.