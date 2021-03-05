Ханс Кристер Холунд: выиграть гонку вместе с этими парнями потрясающе

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд прокомментировал своё выступление на третьем этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Победитель коньковой «разделки» в ходе этапа, который также бежал свободным стилем, создал отрыв от всех соперников, превышающий 25 секунд. Однако россиянин Александр Большунов сумел догнать Йоханнеса Клебо. Судьба золота решилась на последнем подъёме заключительного этапа, к которому Клебо подошёл первым и убежал от Большунова.

«Очень рад. С этими парнями я тренируюсь последние три-пять лет. Мы прекрасно знаем друг друга. Выиграть гонку вместе с теми парнями, с которыми ты столько времени работаешь на тренировках, — это потрясающе», — сказал Холунд после гонки.