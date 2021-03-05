Клебо: это настоящая командная победа для всех нас, для сервисменов, тренеров

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал победу своей команды в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Клебо бежал на заключительном этапе. Он получил эстафету от Ханса Кристера Холунда первым, с отрывом от соперников в полминуты, но россиянин Александр Большунов догнал его. Именно в дуэли этих двух лыжников и решилась судьба золота. Норвежец сумел подойти к последнему подъёму раньше россиянина и убежал от него.

«Для меня эта победа многое значит. У нас сильная команда. Ребята, которые остались в отеле, тоже заслужили место в сборной. Это настоящая командная победа для всех нас, для сервисменов, тренеров. Горжусь этим успехом. То, что мы пересекли финишную линию первыми, — это потрясающе», — сказал Клебо после гонки.