Клебо: это настоящая командная победа для всех нас, для сервисменов, тренеров

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал победу своей команды в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
Клебо бежал на заключительном этапе. Он получил эстафету от Ханса Кристера Холунда первым, с отрывом от соперников в полминуты, но россиянин Александр Большунов догнал его. Именно в дуэли этих двух лыжников и решилась судьба золота. Норвежец сумел подойти к последнему подъёму раньше россиянина и убежал от него.
«Для меня эта победа многое значит. У нас сильная команда. Ребята, которые остались в отеле, тоже заслужили место в сборной. Это настоящая командная победа для всех нас, для сервисменов, тренеров. Горжусь этим успехом. То, что мы пересекли финишную линию первыми, — это потрясающе», — сказал Клебо после гонки.
- 5 марта 2021
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