Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Клебо: это настоящая командная победа для всех нас, для сервисменов, тренеров

Клебо: это настоящая командная победа для всех нас, для сервисменов, тренеров
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал победу своей команды в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Клебо бежал на заключительном этапе. Он получил эстафету от Ханса Кристера Холунда первым, с отрывом от соперников в полминуты, но россиянин Александр Большунов догнал его. Именно в дуэли этих двух лыжников и решилась судьба золота. Норвежец сумел подойти к последнему подъёму раньше россиянина и убежал от него.

«Для меня эта победа многое значит. У нас сильная команда. Ребята, которые остались в отеле, тоже заслужили место в сборной. Это настоящая командная победа для всех нас, для сервисменов, тренеров. Горжусь этим успехом. То, что мы пересекли финишную линию первыми, — это потрясающе», — сказал Клебо после гонки.

Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл разборку на финише. Видео
На втором этапе казалось, что России медали не светят. Нашу команду обошли практически все, кто хотел.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021