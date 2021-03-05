Стало известно, кто из российских лыжниц выступит в масс-старте на чемпионате мира
Стал известен состав женской сборной России на масс-старт классическим стилем на 30 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). За национальную команду выступят Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина, Алиса Жамбалова и Мария Истомина.
С первой линии вместе с норвежкой Терезе Йохауг и шведками Фридой Карлссон и Эббой Андерссон начнёт гонку Сорина, получившая 4-й стартовый номер. Кирпиченко выступит под 10-м номером, Жамбалова – под 12-м, Истомина – под 43-м.
Отметим, что в гонку не заявлены лидеры команды, серебряные призёры эстафеты, Юлия Ступак и Наталья Непряева. У последней небольшая простуда.
Марафон, который завершит женскую лыжегоночную программу чемпионата мира, начнётся завтра, 6 марта, в 14:30 мск.
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