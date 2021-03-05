«Норвежцы этот сценарий написали очень давно». Вяльбе подвела итоги мужской эстафеты на ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги мужской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), в которой национальная команда завоевала серебро.

На первом классическом этапе Алексей Червоткин убежал от всех соперников на 40 секунд, а на втором Иван Якимушкин, бежавший на лыжах той же фирмы, позволил конкурентам догнать и опередить себя.

«Сервис готовит всем одинаково, нет такого, чтобы одному делали «яблоко», а другому «грушу». Просто, видимо, у Ивана нет лыж на эту погоду. Не всё всегда зависит от смазки, сервис делал всем одинаково.

У нас ни к кому из спортсменов нет никаких вопросов, каждый из них сделал всё, что мог. Да, мы сегодня вторые. И, судя по предыдущим гонкам, разделке и скиатлону, результат логичный. Мы проиграли норвежцам, но не уступили тем, кому и не должны были уступать, тем, кто реально хуже нас.

Большунов тащил Клебо почти весь этап? А вы не видели, что Йоханнес специально «гулял», чтобы подождать Сашу? Норвежцы этот сценарий написали очень давно, и мы это прекрасно понимали. Может быть, если бы отрыв был ещё больше, минута-полторы, то он бы не ждал, а сразу поехал. Но Саша шёл впереди в своей, достаточно комфортной зоне интенсивности.

Помешала ли погода Большунову? Очень. Он крупный спортсмен, а таким лыжникам сегодня было очень тяжело», — приводит слова Вяльбе сайт «Матч ТВ».