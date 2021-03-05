Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Норвежцы этот сценарий написали очень давно». Вяльбе подвела итоги мужской эстафеты на ЧМ

«Норвежцы этот сценарий написали очень давно». Вяльбе подвела итоги мужской эстафеты на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги мужской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), в которой национальная команда завоевала серебро.

На первом классическом этапе Алексей Червоткин убежал от всех соперников на 40 секунд, а на втором Иван Якимушкин, бежавший на лыжах той же фирмы, позволил конкурентам догнать и опередить себя.

«Сервис готовит всем одинаково, нет такого, чтобы одному делали «яблоко», а другому «грушу». Просто, видимо, у Ивана нет лыж на эту погоду. Не всё всегда зависит от смазки, сервис делал всем одинаково.

У нас ни к кому из спортсменов нет никаких вопросов, каждый из них сделал всё, что мог. Да, мы сегодня вторые. И, судя по предыдущим гонкам, разделке и скиатлону, результат логичный. Мы проиграли норвежцам, но не уступили тем, кому и не должны были уступать, тем, кто реально хуже нас.

Большунов тащил Клебо почти весь этап? А вы не видели, что Йоханнес специально «гулял», чтобы подождать Сашу? Норвежцы этот сценарий написали очень давно, и мы это прекрасно понимали. Может быть, если бы отрыв был ещё больше, минута-полторы, то он бы не ждал, а сразу поехал. Но Саша шёл впереди в своей, достаточно комфортной зоне интенсивности.

Помешала ли погода Большунову? Очень. Он крупный спортсмен, а таким лыжникам сегодня было очень тяжело», — приводит слова Вяльбе сайт «Матч ТВ».

Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл разборку на финише. Видео
На втором этапе казалось, что России медали не светят. Нашу команду обошли практически все, кто хотел.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021