Австриец Крафт завоевал золото ЧМ в прыжках с трамплина HS 137, Климов — 23-й

Австриец Штефан Крафт одержал победу в прыжках с трамплина HS 137 на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Серебряным призером стал норвежец Роберт Юханссон. Тройку лучших замкнул немец Карл Гайгер.
Лучший результат из россиян показал Евгений Климов, занявший 23-е место, Денис Корнилов — 27-й. Михаил Назаров и Данил Садреев не квалифицировались во вторую попытку.
Отметим, что лидер прыгнул на 132,5 и 134 м, а Климов – на 212 и 126 м.
Завтра, 6 марта, в Оберстдорфе пройдут командные соревнований в прыжках с трамплина.
Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
HS 137. Мужчины
1. Штефан Крафт (Австрия) — 276,5
2. Роберт Юханссон (Норвегия) — 272,1
3. Карл Гайгер (Германия) — 267,4…
23. Евгений Климов — 215,8…
27. Денис Корнилов — 207,8.
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