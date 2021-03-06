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Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте чемпионата мира в Оберстдорфе

Сборная России поднялась на пятое место в общем медальном зачёте чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Вчера, 5 марта, на мировом первенстве было разыграно два комплекта медалей. Сборная Норвегии по лыжным гонкам завоевала золото в мужской эстафете, второе место заняли российские лыжники. В тройку лучших вошли также французы.

Австриец Штефан Крафт принёс золото своей стране в прыжках с трамплина. Вторым стал норвежец Роберт Юханссон, третьим — немец Карл Гайгер.

Помимо серебра, которое было завоёвано в мужской эстафете, в активе сборной России серебро в женской эстафете, золото Александра Большунова в скиатлоне, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Оберстдорф, Германия. Медальный зачёт

1. Норвегия – 11 золотых – 9 серебряных – 6 бронзовых (26 медалей)

2. Австрия — 3-0-2 (5)

3. Швеция — 2-2-2 (6)

4. Германия – 1-2-1 (4)

5. Россия — 1-2-1 (4)

6. Словения — 1-1-4 (6)

7. Польша — 1-0-0 (1)

8. Финляндия — 0-2-1 (3)

9. Япония — 0-1-2 (3)

10. Швейцария — 0-1-0 (1).