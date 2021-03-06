Клебо: атакую, когда чувствую, что Большунов меньше всего этого ожидает
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о своём соперничестве с россиянином Александром Большуновым.
Большунов догнал Клебо на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). но допустил ошибку, позволив норвежцу первым выйти на заключительный подъём, после которого Йоханнес легко убежал от Александра.
«Я особо не думаю о том, когда буду атаковать. Я делаю это тогда, когда чувствую, что Большунов меньше всего этого ожидает.
Что есть у меня, но нет у него? Возможно, у меня лучше финишный спурт, но он может со мной бороться, контролировать ход гонки. Также он доказал, что лучший дистанционщик.
Хорошо ли я его знаю? Немного. И сегодня я получил то, что хотел», — приводит слова Клебо TV 2.
Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл разборку на финише. Видео
На втором этапе казалось, что России медали не светят. Нашу команду обошли практически все, кто хотел.
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