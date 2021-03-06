Клебо: атакую, когда чувствую, что Большунов меньше всего этого ожидает

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о своём соперничестве с россиянином Александром Большуновым.

Большунов догнал Клебо на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). но допустил ошибку, позволив норвежцу первым выйти на заключительный подъём, после которого Йоханнес легко убежал от Александра.



«Я особо не думаю о том, когда буду атаковать. Я делаю это тогда, когда чувствую, что Большунов меньше всего этого ожидает.

Что есть у меня, но нет у него? Возможно, у меня лучше финишный спурт, но он может со мной бороться, контролировать ход гонки. Также он доказал, что лучший дистанционщик.

Хорошо ли я его знаю? Немного. И сегодня я получил то, что хотел», — приводит слова Клебо TV 2.