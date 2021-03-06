Сборная России обыграла Францию в квалификации Евро-2022 по мини-футболу

В Париже завершился матч квалификационного этапа чемпионата Европы 2022 года, в котором сборная России встречалась с национальной командой Франции. Встреча прошла в спортивном зале имени Жоржа Карпантье и завершилась победой российской сборной со счётом 3:2.

За сборную России дубль оформил Робсон Эдельсон и ещё один гол на счету Ивана Чишкала. За сборную Франции отличились Сохиль Мухудин и Ландри Н'Гала.

Сборная России единолично возглавляет свою группу, набрав 9 очков после 3 матчей. На втором месте находится сборная Грузии, записав в свой актив 4 очка. Следом располагается Франция (2) и Армения (1).

Текущая групповая стадия – третий этап квалификации на ЕВРО-2022 после отборочного раунда и стыковых матчей. В нём принимают участие 32 сборные, разделённые на 8 групп по 4 участника. Восемь победителей групп и шесть лучших обладателей вторых мест получат прямые путевки в финальную стадию чемпионата Европы.