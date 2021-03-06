Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сборная России обыграла Францию в квалификации Евро-2022 по мини-футболу

Сборная России обыграла Францию в квалификации Евро-2022 по мини-футболу
Другие / Мини-футбол 0
Аудио-версия:

В Париже завершился матч квалификационного этапа чемпионата Европы 2022 года, в котором сборная России встречалась с национальной командой Франции. Встреча прошла в спортивном зале имени Жоржа Карпантье и завершилась победой российской сборной со счётом 3:2.

За сборную России дубль оформил Робсон Эдельсон и ещё один гол на счету Ивана Чишкала. За сборную Франции отличились Сохиль Мухудин и Ландри Н'Гала.

Сборная России единолично возглавляет свою группу, набрав 9 очков после 3 матчей. На втором месте находится сборная Грузии, записав в свой актив 4 очка. Следом располагается Франция (2) и Армения (1).

Текущая групповая стадия – третий этап квалификации на ЕВРО-2022 после отборочного раунда и стыковых матчей. В нём принимают участие 32 сборные, разделённые на 8 групп по 4 участника. Восемь победителей групп и шесть лучших обладателей вторых мест получат прямые путевки в финальную стадию чемпионата Европы.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021