Иверсен признался, что в эстафете вместе с Нисканеном работал против Якимушкина

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, что разговаривал с финном Ийво Нисканеном по ходу второго этапа эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе и вместе строил план по обгону россиянина Ивана Якимушкина.



«Я должен признать, что разговаривал с Ийво. Я был рад, что больше не шёл позади него. Это было идеально для меня. Я сказал ему «поехали, мы догоним Якимушкина». Мы хорошие друзья, и это была хорошая помощь от него. Большое спасибо Финляндии, которая его поставила на мой этап!», — приводит слова Иверсена VG.



Якимушкин, Иверсен и Нисканен бежали второй этап эстафетной гонки. На момент передачи эстафеты россияне лидировали, финны отставали на 44 секунды, а норвежцы – на 56 секунд. Но по ходу этапа Иверсен и Нисканен догнали и перегнали Якимушкина, и свой этап Иван завершил с отставанием в 23 секунды. Чемпионами в итоге стали норвежцы, россияне – вторые, Финляндия заняла 6-е место.

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