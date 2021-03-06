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Андерссон: невероятно жажду взять реванш у Йохауг

Андерссон: невероятно жажду взять реванш у Йохауг
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Шведская лыжница Эбба Андерссон перед масс-стартом на чемпионате мира в Оберстдорфе высказалась о том, как она и её соотечественница Фрида Карлссон собираются обогнать Терезе Йохауг.

«Я невероятно жажду реванша. Масс-старт — хорошая возможность использовать разочарование от эстафеты в качестве движущей силы. Какая у нас будет тактика против Йохауг? Не буду раскрывать. Но совместный ход может быть актуален, если будет возможность помочь сохранить друг другу высокий темп. У меня хорошие воспоминания от 30 километров – в прошлом году на этой дистанции я обогнала Терезе Йохауг в Хольменколлене. Постараюсь использовать эти воспоминания для уверенности в себе.

Получив здесь на чемпионате мира бронзовую медаль, я почувствовала: «Нет, это ещё не всё». Я хочу большего, это ещё не конец. Я прекрасно понимаю, что Терезе Йохауг — очень сильная лыжница. Она, несомненно, захочет с самого начала задать высокий темп и продолжать ставить остальных на место. Но я собираюсь выложиться на всех 30 километрах», — цитирует Андерссон SVT.

Масс-старт у женщин на чемпионате мира пройдёт 6 марта в 14:30 мск.

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