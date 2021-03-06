Кершоу: Червоткин совершил сумасшедший поступок. Я смотрел и думал: «Грядёт сенсация?»

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу оценил выступления россиянина Алексея Червоткина и норвежца Пола Голберга на первом этапе эстафеты лыжного чемпионата мира, прошедшей накануне.



Напомним, на первом этапе Червоткин ушёл в лидеры с большим отрывом, а у Голберга были серьёзные проблемы с лыжами, и на передачу эстафеты он пришёл только 10-м с отставанием в 56 секунд от россиянина.



«Все команды выбрали «зеро» для первого этапа, кроме Норвегии. Уже 50 секунд спустя Голберг совершенно точно об этом пожалел. Считаю, он проделал отличную работу, учитывая проблемы с лыжами. Мы видели, как в женской эстафете Калла проиграла более полутора минут на своём этапе. Конечно, такой проигрыш Голберга на первом этапе — это неожиданность. Когда я смотрел на это, мои глаза загорелись: «Боже мой, неужели грядёт сенсация?»



В то же время Червоткин провёл гонку дня. Иверсен также выступил классно, но Алексей на первом этапе ушёл от всех остальных более чем на 40 секунд. Он помчался с самого начала и шёл один в таких условиях — это сумасшедший поступок. Смелость города берёт, но я не думаю, что кто-то мог ожидать такого от Червоткина», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Кершоу: Россия могла позволить себе средний этап, но не такой ужасный, как у Якимушкина