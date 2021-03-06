Тренер норвежцев считает Большунова и Нисканена фаворитами масс-старта

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Носсум не назвал ни одного из своих подопечных фаворитом масс-старта на чемпионате мира в Оберстдорфе.



«Ийво Нисканен и Александр Большунов — два главных фаворита. Оба за последние годы поднимались на подиум в 50-километровой гонке», — приводит слова Носсума TV 2.



После победы Большунова в скиатлоне Носсум сказал: «Я не знаю, как мы могли бы сегодня его обогнать. Для этого нам понадобился бы скутер».



Мужской масс-старт пройдёт 7 марта в 15:00 мск. Ранее норвежцы объявили состав на заключительную гонку мирового первенства. За Норвегию побегут Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер. Сборная России пока не объявила свой состав на масс-старт. Норвегия с 14-ю медалями с отрывом лидирует в зачёте ЧМ в лыжных гонках – они завоевали 7 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. У всех остальных стран – 16 медалей.