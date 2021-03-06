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Немецкий тренер предложил считать в лыжах индекс массы тела из-за доминирования Йохауг

Немецкий тренер предложил считать в лыжах индекс массы тела из-за доминирования Йохауг
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер предложил контролировать вес лыжников с помощью индекса массы тела – и при выходе за его предел запрещать соревноваться.

«У нас в лыжах есть несколько очень худых спортсменов. Думаю, мы наблюдаем тенденцию. Есть как верхний, так и нижний предел здоровья по весу и, с моей точки зрения, его следует контролировать. При определенном весе я бы не позволил спортсменам соревноваться. Я считаю, что норвежские лыжницы — плохие образцы для подражания. Мне не нравится то, что я вижу. Шведки выглядят мускулистее, атлетичнее. Они мне нравятся больше», — приводит слова Шликенридера Sport 1 после того, как немца спросили о доминировании норвежки Терезе Йохауг.

Отметим, что Шликенридер не первый раз критически относится к 13-кратной чемпионке мира. Два года назад он заявил, что три золота Йохауг на ЧМ – это странно, но потом добавил, что его неправильно поняли, и что он верит чистоте норвежцев.

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